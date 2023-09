Fiat 600e - L'Italienne aux dessous français - En direct du salon de Lyon 2023

Le nouveau Fiat 600e (voir notre essai sur Caradisiac) a du sang français qui coule dans ses veines. Certes, ce nouveau SUV citadin (segment B) affiche un design totalement italien en reprenant les codes de la 500 électrique elle-même très proche de la 500 thermique de 2007, une auto dont les lignes vieillissent comme le bon vin. Mais il se base sur la plateforme CMF-B créée au temps du groupe PSA à l’époque où Fiat se situait toujours dans l’entité FCA. La même que celle qui équipe les Peugeot e-2008, Opel Mokka, Jeep Avenger et autres DS 3.

D’une taille de 4,17 mètres, ce nouveau Fiat 600e est un peu plus gros que son cousin de chez Jeep (4,07 mètres) et un peu plus petit que le Peugeot 2008 (4,30 mètres). Il utilise exactement le même groupe motopropulseur que ces derniers dans leurs variantes électriques, avec un moteur électrique de 156 chevaux entraînant les roues avant et des batteries d’une capacité de 54 kWh brut. Il revendique une autonomie maximale de 409 kilomètres dans sa version de base.

Il offre des places arrière raisonnablement spacieuses et un coffre correct de 360 litres, ainsi qu’une ambiance intérieure plutôt classique. L’équipement de série est bon mais il n’y a pas de miracle au niveau de la finition, similaire à celle du Jeep Avenger. Il est en tout cas un peu moins cher que ce dernier avec un prix de base fixé à 35 900€ en finition Red contre 39 000€ pour l’Américain. Rappelons qu’une version thermique doit renforcer le catalogue dès l’année prochaine, avec une nouvelle variante du trois cylindres essence 1,2 litre de 100 chevaux avec une hybridation à 48 volts.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

Au salon de Lyon, le Fiat 600e est placé à quelques mètres de l’Aston Martin DBX 707. Le contraste est assez saisissant entre les deux modèles.