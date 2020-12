Fiat investit pour lancer de nouvelles voitures électriques

Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a confirmé des investissements pour son usine de Tychy, en Pologne, dans le but d'y produire des véhicules hybrides et électriques. Les premiers modèles électrifiés sortiront des chaînes d'assemblage au second semestre 2022.

Selon le vice Premier Ministre polonais, l'investissement sera de deux milliards d'euros, pour moderniser et agrandir le site. De son côté, le groupe indique déjà qu'il est question de véhicules des marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep. Mais il ne donne pas davantage de détail sur les modèles.

Il y a des chances que ce soit de nouveaux véhicules pour le segment B, à commencer par une citadine Fiat dérivée du concept Centoventi (photo), qui marquerait le grand retour de Fiat dans le segment de la Clio. Pour Jeep, ce serait forcément un petit SUV. L'autre inconnue, c'est la base technique qui serait mise en place à Tychy. Fiat a-t-il déjà prévu de reprendre la e-CMP, la nouvelle plate-forme des citadines électriques du groupe PSA ?

L'usine de Tychy a produit un peu plus de 260 000 véhicules en 2019. Actuellement, le site assemble la 500, avec son dérivé Abarth, mais aussi la Lancia Ypsilon, qui continue à bien se vendre en Italie.