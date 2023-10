Fiat Panda : une électrique populaire pour 2024 ?

Produire des voitures le moins cher possible pour les rendre populaires. C’est le leitmotiv de Fiat pour la future Fiat Panda. Une Panda totalement différente de l’actuelle génération qui pourrait bien changer de nom (et pourquoi ne pas prendre le nom de Punto ?), car la nouvelle génération de cette petite auto va grandir et se mettre à l’électricité. Développée dans le cadre du programme Smart Car du groupe Stellantis, la future Panda sera la cousine de la future Citroën ë-C3 et reprendra la plateforme et les motorisations de celles-ci.

Un petit air de SUV

Pour Fiat il s’agit de proposer une voiture polyvalente affichant une taille de quatre mètres environ, soit 30 cm de plus qu’une Panda actuelle. Cette citadine transalpine se verra dotée d’une carrosserie de cinq portes avec quelques attributs de SUV (skis de protection à l’avant comme à l’arrière, entourages d’ailes en plastique…) pour rester dans l’air du temps.

Moins de 25 000 € hors bonus

Désireux de proposer au public, une voiture électrique abordable, la Panda devrait disposer de moteurs électriques de 82 ch et 109 ch (les mêmes que ceux de la ë-C3) associés à des batteries d’une capacité comprise entre 42 et 50 kWh. Fiat veut que l’entrée de gamme « Panda e » se situe, grâce à ces petites motorisations, en dessous des 25 000 € hors bonus gouvernemental. Pour certains marchés, cette auto sera disponible avec au moins un moteur thermique (100 ch ?) mais a priori pas chez nous au lancement, Fiat voulant passer en France à l'électrique le plus vite possible. La marque pourrait cependant quelques mois après la commercialisation de la version électrique introduire un modèle thermique dans la gamme afin de disposer d'une entrée de gamme encore plus abordable aux alentours de 20 000 €.

Présentation prévue le 11 juillet 2024

La Fiat Panda pourrait être assemblée en Serbie ou en Slovaquie et devrait être présentée en grande pompe le 11 juillet 2024 (afin de fêter dignement les 125 ans de Fiat) pour une commercialisation en fin d’année 2024. Elle pourrait être proposée aussi en version quatre roues motrices, avec deux moteurs électriques pour sa version « Panda e ». Dans l’habitacle, le style devrait être minimaliste afin de réduire les coûts au maximum, mais au fil des finitions, on devrait trouver la même dotation qu’une voiture de gamme supérieure, en ce qui concerne l’infodivertissement, les aides à la conduite, les équipements de confort.

La future Fiat Panda en dix points

Citadine, cinq portes, cinq places

Longueur : 4 mètres environ

Présentation le 11 juillet 2024 (jour du 125 e anniversaire de Fiat)

anniversaire de Fiat) Lancement fin d’année 2024

Production en Serbie ou Slovaquie

Motorisations électriques : 82 et 109 ch

Autonomie : plus de 300 km (WLTP) en version de base

Pas de motorisation thermique au lancement

Elle pourrait exister en version 4x4 à deux moteurs électriques

Tarif : moins de 25 000 € hors bonus*

*Estimation