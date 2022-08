Fiat Punto Cabriolet (1994 – 1999), plein air, peps et prix plancher, dès 2 000 €

La décennie 90 a été prolifique pour Fiat qui a lancé une pléthore de modèles à succès. A commencer par la Punto, présentée fin 1993, qui s’est d’emblée posée comme la référence de la catégorie. Tant par ses qualités intrinsèques que ses performances commerciales.

A cette époque, le géant italien a aussi lancé bien des autos ludiques, le Coupé, la Barchetta et… la Punto Cabriolet. Si Giugiaro a dessiné les versions fermée et cabriolet, la fabrication de cette dernière est due à Bertone. On a effectué un gros travail, et pas uniquement pour rendre l’auto encore plus jolie.

Elle bénéficie à ce titre d’une face arrière totalement redessinée et dotée de feux spécifiques qui lui siéent particulièrement. Mais l’élément le plus intéressant demeure l’absence d’arceau de sécurité, au contraire d’une Peugeot 205 Cabriolet par exemple, qui, s’il rend la ligne plus pure impose de renforcer sérieusement la caisse. Bertone s’est acquitté de sa tâche brillamment car il a réussi à préserver une bonne habitabilité ainsi qu’un coffre décent. Evidemment, cela se solde par un alourdissement d’une centaine de kilos.

Commercialisée juste après la conduite intérieure, la Punto Cabriolet est nettement plus chère. Elle est proposée en deux versions. D’abord la S, mue par un 1,2 l de 60 ch et minimalement équipée. Face à la 3 portes de même finition, elle ne gagne, outre la capote et les boucliers peints, qu’une banquette arrière fractionnée. Facturée 92 800 F (20 400 € actuels selon l’Insee), soit 33 500 F de plus que la 60S fermée, elle se passe pourtant de vitres électriques, d’airbags, de direction assistée et même de compte-tours.

Ces éléments (hormis les airbags), on les retrouve dans l’ELX, qui, outre un moteur 1,6 l de 90 ch, ajoute le siège et le volant réglables en hauteur, la sellerie en velours, les jantes en alliage et la capote électrique notamment. Le prix s’en ressent : 108 800 F (23 900 € actuels selon l’Insee). En option, on trouve les coussins de sécurité, la sellerie cuir, l’ABS ou encore la clim. Malgré tout, la Fiat est moins chère à dotation équivalente que ses rivales Peugeot 205 et Rover 111. Elle connaîtra ainsi son petit succès, bénéficiant des mêmes évolutions que la berline.

Ainsi, en 1997, le 1,6 l est remplacé par un 1,2 l à 16 soupapes, moins puissant (86 ch) mais autrement nerveux, alors que l’airbag conducteur est livré de série. Etonnamment, les prix baissent à cette occasion (- 6 000 F environ). La Punto Cabriolet ne bénéficiera pas d’autres améliorations, se contentant d’une gamme réduite tout au long de sa carrière, ce qui ne l’empêchera pas d’avoir été produit à environ 55 000 exemplaires au moment de son retrait fin 1999.

Combien ça coûte ?

Totalement oubliée, la Punto Cabriolet s’offre pour pas grand-chose. Elle se déniche dès 2 000 € en très bon état, en 60S. L’ELX revient à 500 € de plus environ. A ce tarif, on a des autos affichant entre 100 000 km et 150 000 km. A 3 000 €, on dégotte des 60S avoisinant les 80 000 km, les modèles les plus chers ne dépassant guère les 4 000 €.

Quelle version choisir ?

La plus agréable à conduire sera la 1,2 l 85 ch, qui bénéficie par ailleurs d’un équipement complet.

Les versions collector

Toutes à partir du moment où elles se trouvent en parfait état et à faible kilométrage. Evidemment, une ELX bien optionnée sera plus recherchée qu’une 60S.

Que surveiller ?

D’abord et avant tout, il s’agit de se procurer une auto parfaitement fonctionnelle car certaines pièces deviennent difficiles à trouver, notamment celles afférant au décapotage. Tous les moteurs sont très solides, à condition d’être bien entretenus. Cela dit, le 1,2 l a reçu une nouvelle pompe à eau aux alentours de 1997.

Désormais en plastique et non plus en aluminium, elle avait la désagréable habitude de perdre ses pales, donc d’engendrer une surchauffe, se soldant par une rupture du joint de culasse. Cette avarie intervenant à faible kilométrage (avant 80 000 km), elle a normalement été résolue en après-vente.

Les premiers exemplaires ont été affectés de dysfonctionnements électriques, et de soucis au niveau des bras de suspension arrière. Sur toutes, les calculateurs d’injection peuvent tomber en panne, tout comme l’antidémarrage, alors que la présence de l’airbag entraine des allumages sporadiques de leur témoin (défaut de faisceau).

On surveillera bien évidemment l’état de la capote et de sa lunette souple, ainsi que de son fonctionnement. Les peintures ne vieillissent pas très bien, surtout avant 1997, mais l’habitacle encaisse convenablement les années. On n’en dira pas autant des soubassements, sujets à la corrosion, surtout si des joints de capotes peu étanches ont entrainé des infiltrations d’eau. En somme, optez en premier lieu pour une auto bien entretenue, avant même de considérer le kilométrage.

Au volant

La Punto conserve un bien joli look, qui ne fait pas ses presque 30 ans ! L’habitacle est moins flatteur, car si le tableau est bien dessiné, son plastique grisâtre n’a rien d’engageant. Heureusement, l’espace disponible demeure appréciable, tout comme la position de conduite, grâce au volant et au siège réglables en hauteur de cette 85 ELX. Le moteur séduit par sa sonorité énervée mais aussi et surtout sa vitalité. S’il manque de punch à bas régime, il adore prendre des tours, et prodigue de bonnes performances, bien aidé en cela par une boîte à l’étagement serré et plutôt plaisante à manier.

Le châssis n’est pas en reste, grâce à une excellente direction, consistante et informative, un train avant assez précis et un bon équilibre général. L’amortissement demeure cela dit sec, mais le confort se révèle correct, tout comme l’insonorisation capote en place. Et si on la baisse ? On la déverrouille au niveau du pare-brise, on appuie sur le bouton au-dessus du rétroviseur, et on attend une quinzaine de secondes.

Toit replié, la Punto conserve sa bonne tenue de route et n’est pas trop sujette aux vibrations parasites, signe d’une bonne conception. On est correctement protégé des remous d’air, donc la conduite demeure très agréable, surtout avec ce moteur nerveux. Il a aussi le bon goût de ne pas trop consommer, se contentant de 7 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Fiat/Bertone Ritmo Cabriolet (1982 – 1987)

Il a fallu quatre ans après le lancement de la Ritmo pour la voir commercialisée en cabriolet. Conçue et réalisée par Bertone, elle donne la réplique à la Golf avec pour avantage une meilleure habitabilité et un coffre plus grand. Mais la capote, dont la lunette s’ouvre indépendamment empêche l’accès au coffre, à l’ouverture bizarre, quand elle est baissée… Bien motorisée avec son 1,5 l de 85 ch, la Ritmo Cabriolet se montre plaisante à conduire, malgré sa direction lourde.

Dès 1983, elle est restylée (calandre à 4 phares), alors qu’en 1985, Bertone reprend la commercialisation à son compte. Il dote la Ritmo du double arbre 1,6 l de la 105 TC et la décline en deux versions, les Palinuro (bicolore) et Lingotto (toute blanche). En 1986, le cabriolet entre en phase 3, comme la berline (calandre modifiée) et se décline en Supercabrio. Puis, en 1987, la Ritmo Cabriolet prend sa retraite. A partir de 3 000 €.

Fiat Punto Cabriolet 85 16v (1998), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 242 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) bras tirés, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 86 ch à 6 000 tr/mn

Couple : 113 Nm à 4 500 tr/mn

Poids : 1 015 kg

Vitesse maxi : 170 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 12 s (donnée constructeur)

