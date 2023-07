Fiat refuse désormais de vendre de tristes voitures grises

Vous trouvez que les voitures grises sont tristes ? Largement privilégié par la clientèle européenne des voitures neuves, ce genre de teinte figure toujours parmi les couleurs le plus souvent choisies chez nous. Mais la résistance s’organise au plus haut niveau de l’industrie automobile. Fiat, comptant toujours parmi les marques majeures du Vieux Continent, refuse désormais de continuer à vendre des voitures grises.

Il s’agit là d’un choix marketing et philosophique de son patron Olivier Français, qui veut jouer sur l’image chaleureuse des icônes Fiat souvent peintes dans des coloris plus ou moins voyants. « Désormais, les couleurs de la gamme Fiat s’inspireront de la mer, du soleil, de la terre et du ciel italien », vient de publier le constructeur par voie de communiqué. « Nous voulons que l’image de Fiat soit associée à des termes comme la joie, l’optimisme et les couleurs », précise-t-il.

Les Fiat grises, c’est fini

Il n’est déjà plus possible de commander une Fiat neuve dans une teinte grise et les prochaines nouveautés de la marque respecteront elles aussi ce principe. L’idée a en tout cas le mérite d’être audacieuse et même joyeuse, même s’il existait tout de même de très jolies configurations de Fiat 500 cabriolet grises avec la capote beige et l’intérieur de la même couleur. Notez que d’après une étude récente, les voitures grises ont tendance à moins bien se revendre que les autos peintes dans des couleurs moins habituelles.