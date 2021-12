Fiat Scudo : le cinquième élément

Un même véhicule proposé par cinq marques, c'est peut-être un record mondial ! En 2016, Citroën, Peugeot et Toyota ont lancé ensemble les nouveaux Jumpy, Expert et ProAce. Puis s'est ajouté l'Opel Vivaro, le constructeur allemand ayant été acheté par PSA. Et voici désormais le Fiat Scudo, qui fait suite à la fusion PSA/Fiat. Celui-ci va remplacer le Talento, qui était un Renault Trafic rebadgé. Rappelons que le premier Scudo avait été conçu… avec PSA !

La seconde mouture arrivera dans les concessions début 2022. Sa conception a été rapide, puisqu'il a juste été question de changer la calandre et les logos ! Le Scudo reprend ainsi les optiques du Citroën.

Le modèle ne réserve guère de surprises, puisqu'il propose les mêmes configurations que ses cousins. Il y a ainsi trois longueurs au menu : 4,60 m, 5 m et 5,30 m. Selon ces longueurs, le volume de charge est de 4,6 m3, 5,3 m3 ou 6,1 m3. Par ailleurs, il y a le choix entre fourgon, cabine approfondie, plancher cabine et combi avec jusqu'à 9 places. Sur la variante Maxi, grâce au système Moduwork avec siège passager rabattable, on peut transporter des objets jusqu'à 4 mètres de long.

Sous le capot, pour la version thermique, quatre moteurs diesel sont au menu : 1.5 en version 100 ou 120 ch, avec une transmission manuelle à 6 vitesses, 2.0 145 ch en manuelle ou automatique à 8 vitesses et 2.0 180 ch avec en série la transmission automatique à 8 vitesses.

Cette offre est complétée par une variante 100 % électrique. Celle-ci est dotée d'un modeste bloc de 100 kW, soit 136 ch. Il y a deux batteries disponibles : 50 et 75 kWh. La plus grosse donne une autonomie de 330 km selon le cycle WLTP. Ce Scudo a une capacité de recharge en courant alternatif jusqu'à 11 kW, et jusqu'à 100 kW en courant continu, ce qui permet de charger la batterie la plus volumineuse à 80 % en 45 minutes. La variante électrique propose jusqu'à 6,6 m3 de volume, une charge utile supérieure à une tonne et une capacité de remorquage d'une tonne.

Comme ses cousins, ce Scudo est produit en France. Les carnets de commandes viennent d'ouvrir.