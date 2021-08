Fiat : une remplaçante à la Punto en 2023

Fiat a longtemps été un poids lourd du segment B, celui des citadines polyvalentes de type Clio. L'italien a connu le succès avec la Punto, remplaçante d'un autre carton commercial, l'Uno. Mais après avoir eu une carrière à rallonge, la troisième génération, vendue chez nous de 2005 à 2018, n'a pas eu de suite !

L'italien s'est focalisé sur la 500 et ses déclinaisons, puis la nouvelle génération électrique. Mais faire l'impasse sur une catégorie incontournable en Europe, dont plusieurs représentantes sont dans le top 10 des ventes, est une sacrée erreur de stratégie, que le constructeur s'apprête enfin à corriger. Lors de la présentation des derniers résultats financiers de Stellantis, Carlos Tavares a confirmé le retour de Fiat sur le segment B pour 2023.

Le patron a indiqué que ce sera la première Fiat conçue sur une base commune de Stellantis. Il y a de fortes chances que ce soit la CMP, déjà utilisée pour l'Opel Corsa et la Peugeot 208. Elle sera aussi reprise pour la future Citroën C3, attendue aussi en 2023. Et les futures Citroën et Fiat devraient être des voitures sœurs, c’est-à-dire des voitures conçues sur une base et une structure commune. Tout ce qui ne se verra pas sera partagé. Le look sera bien distinct, avec une Fiat inspirée par le concept Centoventi, dévoilé en 2019.

La base CMP permettra à Fiat de proposer une déclinaison électrique. La marque a promis une version 100 % électrique sur tous les modèles à la fin 2024.