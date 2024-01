Fiat va-t-il devoir baisser le prix de la 500 électrique ?

Décidemment, les marques européennes peinent à écouler en nombres suffisants leurs modèles électriques. Depuis quelques mois, le groupe Volkswagen fait face à une faible demande pour ses Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, sa Cupra Born et ses Audi Q4 e-tron. A tel point qu’après plusieurs réductions des rythmes de production, les Allemands ont décidé d’abaisser sensiblement le prix de vente des modèles électriques Volkswagen concernés.

Chez Fiat aussi, le niveau de ventes de la 500e électrique a un peu faibli en 2023 par rapport aux volumes espérés. Après une précédente suspension de la production, le constructeur italien va mettre à l’arrêt le travail de 1 250 de ses employés spécialisés dans la fabrication de la 500e à l’usine de Mirafiori entre le 12 février et le 3 mars. Stellantis va par ailleurs susprendre le travail de 1 000 autres employés dédiés à la fabrication de modèles Maserati.

La 500e est-elle trop chère ?

Avec un prix de base affiché à 30 400€ pour la version dotée des petites batteries de 24 kWh (autonomie maximale annoncée à seulement 190 km), la petite Italienne coûte bien plus cher que les imminentes Citroën ë-C3 et autres Renault 5 E-Tech dans leurs déclinaisons d’entrée de gamme, équipées de plus grosses batteries (44 et 40 kWh respectivement). Alors que Volkswagen, Renault et Peugeot viennent de baisser sensiblement leurs prix, Fiat risque donc de devoir revoir la tarification de sa petite 500e à la baisse pour stimuler la demande.

Source : Automotive News