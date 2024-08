Figure 02 est un robot humanoïde avancé conçu par l'entreprise californienne du même nom. Ce type de robot est conçu pour imiter la forme humaine avec des bras, des jambes et des mains. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements de production, comme les usines de fabrication. BMW a été l’une des premières entreprises à tester Figure 02 en conditions réelles dans son usine de Spartanburg où est produit le X5.

Lors de cette phase d'évaluation, Figure 02 a été chargé d'insérer des pièces spécifiques en tôle dans des dispositifs de fixation. "Un travail délicat spécialement conçu pour observer la précision et l’efficacité du robot". Au regard des images, le niveau de précision et la finesse du mouvement sont encore très éloignés de celle d'une main humaine. En plus de surveiller le travail, Bmw a également noté comment le robot interagissait avec son environnement. Le test s’est apparemment montré concluant, BMW n'écartant pas l'idée d'intégrer ce robot dans ses processus de production à l'avenir. Mais cela en est encore au stade d'évaluation.

Figure 02, le robot qui va mettre du monde au chômage

"Les développements dans le domaine de la robotique sont très prometteurs," a déclaré Milan Nedeljkovic, membre du conseil d'administration chargé de la production chez BMW. "Avec une phase de test précoce, nous déterminons maintenant les applications possibles des robots humanoïdes dans la production. Nous voulons accompagner cette technologie du développement à l'industrialisation." BMW souligne qu'il n'y a actuellement aucun robot Figure dans l'usine de Spartanburg, et qu'il n'y a pas de calendrier pour leur intégration.

Doté d'une intelligence artificielle conçue par OpenAI, Figure 02 est capable de percevoir et de comprendre le monde qui l'entoure afin d'interagir avec son environnement et de répondre aux questions et aux requêtes d'un humain. Il embarque également un système de modélisation du langage visuel (VLM) afin de capturer et interpréter les images de ses six caméras situées sur sa tête et son corps. Figure 02 est doté de mains possédant cinq doigts articulés lui conférant, selon son concepteur, « une force équivalente à celle d'un humain ».

Grâce à sa batterie, ce robot peut travailler près de 8 heures comme un homme

Le robot peut désormais travailler presque aussi longtemps qu'un ouvrier, avec sa nouvelle batterie de 2,25 kWh qui lui donne une autonomie d'environ 7,5 heures. Avec ces améliorations, le robot pourrait réaliser des tâches de manière totalement autonome. Selon Figure, le robot serait capable d'apprendre de ses erreurs pour s'autocorriger. En revanche, il semble encore bien loin de pouvoir s'attaquer à des tâches complexes comme l'ambitionne son constructeur.

Un robot humanoïde généraliste commercialement viable

Figure 02 est toujours en phase de test chez BMW. Il collecte actuellement des données, et s'exerce pour les cas d'usage du constructeur. Et ce n'est qu'un début car selon Figure, l'objectif est de créer des robots « qui vont non seulement augmenter la productivité et l'efficacité, mais aussi améliorer la qualité de vie des humains ». L'objectif que s’est fixé l’entreprise est de produire un « robot humanoïde généraliste commercialement viable ». Avec les capacités avancées du 02, elle estime faire « un pas de plus vers l'accomplissement de cette vision ». Ce robot pourrait donc vous côtoyer à la maison dans un avenir pas si lointain et vous débarrasser des tâches les plus fastidieuses comme votre travail par exemple.