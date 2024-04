Filmer avec des lunettes Ferrari, c'est possible

Connaissez-vous les Ray-Ban Meta Wayfarer ? Il s'agit d'une paire de lunettes classique reprenant le design des iconiques Wayfarer, mais avec un petit plus. Vous l'avez compris, l'appellation Meta éponyme du célèbre groupe du réseau social Facebook ajoute de la connectivité et de quoi immortaliser l'instant avec deux lentilles. Un accessoire insolite intronisé en fin d'année dernière sur lequel le roi du produit dérivé Ferrari vient de poser son logo via les Meta Wayfarer Scuderia Ferrari Miami LTD.

Avec cette astuce, oui, il est désormais possible de filmer avec une "caméra Scuderia Ferrari". Les inserts chrome en amande des traditionnelles Wayfarer sont remplacés par des objectifs. Un design très similaire à la paire lancée il y a deux ans sous le nom Ray-Ban Stories. Via le cru 2024, les lunettes Ray-Ban Meta Wayfarer Ferrari reçoivent une teinte bleu foncé mat, des emblèmes de la marque de Maranello sur les branches et des gravures dans la partie supérieure du verre gauche.

Pour rappel, les Ray-Ban Meta Wayfarer -Ferrari ou non- embarque des écouteurs intégrés, cinq micros pour capter l'audio, de quoi filme en full HD à 60 images par seconde, l'intégration d'une IA conversationnelle en disant "Hey Meta" et un étui capable de les charger pour une utilisation pendant 36 heures. Les Ray-Ban Meta Wayfarer Scuderia Ferrari Miami LTD sont vendues 499 euros sur la boutique officielle. Une coquette somme sachant que les Meta Wayfarer classiques sont commercialisées 329 euros.