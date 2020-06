Fin du confinement: 55% des Français ont peur sur la route

Comme cela a été dit et redit, la crise sanitaire est l’occasion pour les Français de pratiquer une grande introspection sur leurs vie quotidienne. Or, la question de la mobilité revêt une importance prépondérante après une période durant laquelle, selon les chiffres d’une étude du Nouvel Observatoire des Risques Routiers et de la Mobilité*, le nombre de kilomètres parcourus aura été divisé par 5.

Il apparaît que le retour à la route inquiète nombre d’entre nous : pour 55% des Français, la reprise du trafic est perçue comme source d’inquiétude du fait de la densité de circulation, des comportements dangereux ou de la perte des réflexes consécutive à plusieurs semaines d’immobilité.

Il faut dire que les statistiques de sécurité routière publiées pour les mois de mars et avril ont de quoi inquiéter, puisque les améliorations constatées n'auront pas été proportionnelles à la baisse du trafic.

Ce contexte est donc propice à un changement des habitudes, puisque 58% des personnes interrogées déclarent souhaiter durablement modifier leurs usages quotidiens. Sans surprise, et comme Caradisiac a déjà eu l’occasion de le souligner dans un grand sondage, les transports en commun et transports partagés (covoiturage, autopartage) sont les grands perdants de la période du fait du risque sanitaire qu’ils comportent. Ainsi, 31% des Français disent vouloir réduire leur usage au profit des déplacements individuels.

Si c’est la marche qui séduit le plus, avec 24% des personnes interrogées qui disent vouloir pratiquer celle-ci davantage (surtout dans les grandes villes et en Ile-de-France), l’automobile arrive en deuxième position (15%), à quelques encâblures du vélo (13%) sur lequel les pouvoirs publics misent beaucoup.