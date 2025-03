Fini le droit de traverser Paris en voiture dès ce mardi 1er avril 2025, mais...

L’année dernière, la ville de Paris annonçait son intention de mettre en place une « ZTL » dans son centre. La « zone à trafic limité » devait ainsi interdire aux automobilistes et autres utilisateurs de la route de rentrer dans Paris pour traverser la ville sans avoir une « bonne raison », permettant en théorie de réduire le trafic dans les rues de la capitale française comme le souhaitent la maire et son équipe.

Comme le rapportent les journalistes du Parisien, la ville de Paris précise que des sanctions pourront être appliquées aux contrevenants dès ce mardi 1er avril 2025. De cette façon, les automobilistes de la région n’ont plus le droit de traverser la ZTL de Paris (secteur des Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements de la ville) et s’exposent à une contravention.

Toujours pas d’arrêté officiel

Comme l’a remarqué Enzo Morel sur Twitter (X), les conditions de ces verbalisations aux ZTL devaient être précisées dans un arrêté officiel. Or, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’a toujours pas été publié comme nous l’avons vérifié auprès du site officiel de la ville. On ne connaît donc toujours pas les « modalités de contrôle ainsi que la liste des justificatifs permettant d’établir le droit à circuler à l’intérieur de la Zone à Trafic Limité ».

Qui a le droit de rentrer dans Paris et de traverser la ville ?

En théorie, il reste possible d’entrer dans cette ZTL sous conditions. La ville de Paris l’explique : « J’habite dans la zone, j’y travaille, j’y effectue des livraisons, j’y réalise une consultation médicale, je vais dans un magasin / commerce, je vais chez des amis, je vais au cinéma, je réalise une intervention / un dépannage professionnel, je stationne dans un parking », est-il donné comme exemples.

Mais le champ de ces déplacements autorisés reste assez vague et cela explique sans doute pourquoi l’arrêté prend autant de temps à arriver.