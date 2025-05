Firestone au cœur de la course des 500 Miles d'Indianapolis

La marque de pneu Firestone ne vous dit peut-être rien. Pourtant, la firme américaine a été fondée en 1900 par Harvey Firestone. Seulement, le marché français n’a jamais été sa priorité, malgré son rachat par Bridgestone en 1988.

Cette marque profite d’une véritable aura aux États-Unis, notamment grâce à la course des 500 Miles d’Indianapolis, un événement majeur au pays de l’Oncle Sam puisqu’il s’agit tout simplement de la course automobile la plus importante, bien plus que le championnat Indy Car, dont elle fait partie. Aucun autre fabricant de pneus n’est aussi étroitement lié à cette course légendaire.

Firestone présent dès la première course à Indianapolis

Tout a commencé en 1911, lors de la première édition des 500 Miles d’Indianapolis. Depuis, le manufacturier a remporté deux fois plus de victoires que tous les autres concurrents réunis, comme Goodyear. À titre d’exemple, le pneumaticien a remporté 43 victoires consécutives entre 1920 et 1966. L’histoire retient également que plusieurs pilotes ont parcouru les 500 miles (soit 800 km) de la course sans changer une seule fois leurs pneus Firestone : A.J Foyt en 1964, Jim Clark en 1965 et Mario Andretti en 1969. Une attitude quelque peu suicidaire ? Pour leur défense, la sécurité n’était pas la priorité à l’époque.

Pour cette 109e édition de l’épreuve, plus de 160 pneus ont été mis à disposition par voiture pour les qualifications et la course. Au total, les équipes de Firestone sont venues avec quelque 5 000 pneus !

Par rapport aux autres manches du championnat Indy, celle d’Indianapolis est spécifique puisque les vitesses sont très élevées (377 km/h pour le meilleur lors des qualifications), surtout, les voitures évoluent sur un grand ovale de quatre kilomètres composé de quatre virages.

Des pneus spécifiques pour chaque côté

Leur largeur varie selon leur emplacement : 254 mm à l’avant et 355 mm à l’arrière. Leur poids se révèle très mesuré : 7,7 kg pour ceux de l’avant 9,5 kg pour ceux de l’arrière. À titre d’exemple, un pneu de tourisme en taille standard (205/55 R16) pèse environ 8,5 kg. Ces pneus sont montés sur des jantes en magnésium également très légères puisque l’ensemble ne pèse que 18 kg environ.

Si leur diamètre intérieur est identique (15 pouces), celui de l’extérieur diffère. C’est une spécialité du circuit d’Indianapolis. Les voitures ne sont pas équipées de différentiel, pourtant, la roue extérieure parcourt plus de distance que la roue intérieure. Pour combler l’absence de ce différentiel, le diamètre extérieur de la roue gauche est inférieur (68,58 cm) à celui lorsque celui de droite (69,34 cm).

C’est ainsi que la voiture roule naturellement à gauche, sans effort ou presque. Selon la demande des pilotes, la direction peut être en contrainte en ligne droite afin de prendre les virages sans effort, ou le contraire.

En toute logique, toutes les jantes sont équipées de capteurs afin de partager plusieurs paramètres comme la température (jusqu'à 90° en course) et la pression aux différentes écuries, mais aussi aux équipes de Firestone. Ainsi, les pneus gauches sont gonflés entre 1,9 et 2,4 bars tandis que ceux du côté droit ont droit à une pression plus élevée : entre 3 et 3,3 bars. Ceci est nécessaire puisque le côté droit de la voiture concentre le maximum de charge.

En plus des ateliers de montage dans lequel s’affairent les équipes afin de monter tous les pneus sur jante. Nous avons eu le privilège de rejoindre le stand Firestone sur la Pit Lane. Les équipes suivent en temps réel la température de l’air ambiant et de la piste (à quatre endroits différents), ainsi que la pression et la température de chaque pneu en course, en plus des conversations entre les pilotes et leurs écuries. Une surveillance permanente qui permet d’alerter une écurie si un souci survient. Selon les équipes, les pilotes changent entre 7 et 9 fois de pneus pendant la course.

Vous pouvez par ailleurs retrouver nos shorts dont un celui montrant un changement de pneus comme si vous y étiez et les différents écrans de contrôle au cœur des équipes Firestone sur la Pit Lane. Un moment que votre serviteur n'est pas près d'oublier !

Une première pour Alex Palou

Le pilote Catalan a remporté sa première victoire à Indianapolis (Team Ganassi) après avoir dépassé Marcus Andretti à 14 tours du drapeau à damier. Josef Newgarden était pourtant le favori après avoir remporté l’épreuve en 2023 et 2024. Seulement, un souci mécanique à 65 tours de l’arrivée en a décidé autrement. Alex Palou, 28 ans, est en tête du championnat Indy et pourrait bien le remporter pour la troisième fois consécutive.

La course Indy 500 2025 s'est terminée dimanche en fin d'après-midi. Mais pour toute la famille Indy Car, pas de temps à perdre puisque la prochaine course aura lieu le 1er juin à Détroit.