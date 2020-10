Ford annonce le Transit 100 % électrique pour le 12 novembre

La transition écologique passe étonnamment plus facilement par les utilitaires électriques que les véhicules particuliers. Et Ford le sait bien, puisque la marque à l'ovale bleu prépare l'arrivée de son tout premier Transit électrique. Un utilitaire populaire, notamment sur des marchés comme le Royaume-Uni où c'est la meilleure vente.

La plupart des formes habituelles du Transit (ludospace, utilitaire, différentes longueurs...) seront présentes au catalogue de ce Transit qui aura droit à une connectivité 4G embarquée, notamment utile pour les gestionnaires de flotte.

Ce Transit entre dans l'investissement de 10 milliards d'euros de Ford pour électrifier un grand nombre de ses modèles,ss, à commencer par le pick-up F150, dont l'arrivée n'est toujours pas connue.

Les pick-up dits "full size" électriques aux Etats-Unis se font en effet cruellement attendre dans un marché très conservateur et étroitement lié aux prix des carburants à la pompe. Seule une hausse rapide pourrait "forcer" constructeurs et clients à hausser le rythme pour proposer ces véhicules, alors que Ford vient tout juste de lancer le plus gros V8 atmosphérique du marché, le fameux "Godzilla", un bloc de 7.3 litres commercialisé sur certaines déclinaisons de la gamme F.