Ford EcoSport : nouvelle gamme, avec l'Active et sans diesel, dès 20 900 €

Le Puma n'a pas poussé vers la sortie l'EcoSport. Ce dernier a même le droit à une nouveauté en cette fin d'année : une nouvelle finition Active, qui renforce l'allure aventurière du petit SUV. Ford a annoncé qu'elle sera dévoilée le 6 novembre… mais le prix est déjà connu.

Le lancement de l'Active est d'ailleurs l'occasion pour Ford de revoir la gamme de l'EcoSport. Avec un changement important : l'abandon des variantes diesels. Exit donc les 1.5 EcoBlue de 95 et 120 ch. Il reste les essences 1.0 EcoBoost de 100 et 125 ch, avec boîte manuelle 6 rapports. Le 100 ch est réservé à la finition de base Trend.

Cette dernière a en série : antibrouillards, rétros chauffants, climatisation manuelle, banquette 60/40, système audio sur écran tactile 8 pouces, quatre vitres électriques, régulateur de vitesse, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage automatique d'urgence.

La Titanium ajoute : allumage automatique des feux, capteur de pluie, climatisation automatique, aide au stationnement arrière, jantes 17 pouces. Puis il y a la finition au look plus sportif ST Line, avec le kit carrosserie spécifique (pare-chocs couleur carrosserie, calandre et barres de toit noires, pédalier sport).

Et au même prix que la ST Line, on a donc la nouvelle Active. Avec elle, le toit et les rétros sont peints en noir (un élément de style que la ST Line a perdu en revanche) et il y a du plastique brut autour des roues. L'Active reçoit des jantes 17 pouces "Style".

Les prix