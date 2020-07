Ford et TomTom s'associent pour le GPS du Sync 4

Le spécialiste de la navigation par satellite TomTom devient le nouveau fournisseur de données pour les systèmes connectés dernier cri du constructeur Ford. La firme américaine espère ainsi améliorer l'efficacité de sa technologie de prédiction des embouteillages et d'adaptation du trajet en fonction de la circulation. Les propriétaires du SUV branché Mustang Mach-E et du véhicule à benne F-150 seront les premiers à en bénéficier via le système d'infodivertissement Sync 4.

Le service fourni par Tomtom fonctionne grâce à une connexion internet mettant à jour en temps réel les routes et leur engorgement par la circulation comme le font Google avec Waze et Apple avec l'application Maps. L'entreprise néerlandaise enrichit par la même occasion sa gigantesque base de données ayant de nombreuses années d'archives routières derrière elle. Ces informations sont d'après TomTom mises à jour toutes les 30 secondes sur le Ford Sync 4.

Le responsable de la connectivité chez Ford Stuart Taylon déclare à ce sujet que : "la nouvelle génération du système Sync a deux fois plus de puissance informatique que la version sortante. Cela permet la mise à jour de la navigation en temps réel à la manière d'un smartphone grâce à la contribution de millions d'appareils connectés. Le F-150 véritable vaisseau amiral de Ford et le très excitant Mustang Mach-E s'inscrivent dans la révolution des nouveaux véhicules connectés."

Le système Sync 4 est pour rappel proposé outre-Atlantique de série à bord du pick-up F-150. Le Mustang Mach-E bénéficie pour sa part d'une version légèrement différente baptisée en interne Sync 4A compatible avec l'affichage portrait de la planche de bord et le fonctionnement des véhicules électriques.