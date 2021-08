Ford GT : nouvelle série limitée inspirée des prototypes de 1964

À l'occasion de la "Monterey Car Week", organisée cette semaine aux Etats-Unis, Ford présente une nouvelle édition limitée de sa supercar GT. C'est ainsi le sixième épisode de la série "Heritage Edition", des versions qui sont inspirées de GT et GT40 qui sont sorties du lot.

Cette fois, la "64 Prototype Heritage Edition 2022" s'inspire du prototype de GT qui a donné naissance à la lignée, et qui a fait ses débuts au Salon de l'automobile de New York le 3 avril 1964. La voiture sera d'ailleurs exposée avec le seul prototype restant, sur les cinq ayant existé, avec la livrée d'origine.

Le modèle millésime 2022 reprend ainsi un coloris Blanc Wimbledon, avec des éléments en bleu "Antimatter". Cette teinte habille la partie avant, entre le pare-brise et les optiques, ainsi que la bande sur le toit et l'aileron. On retrouve aussi ce bleu pour les jantes 20 pouces, réalisées en fibre de carbone. Ces jantes cachent des étriers de frein Brembo laqués en argent. La fibre de carbone est également utilisée pour les bas de caisse latéraux, les supports de rétroviseurs, les grilles d'aération du moteur et le diffuseur arrière.

À l’intérieur, les sièges, aussi en fibre de carbone, sont recouverts d'Alcantara bleu clair, avec des surpiqûres argentées. Le tableau de bord est habillé de cuir Ebony, une couleur noire, et d'Alcantara bleu ciel, tandis que le volant, les montants et le pavillon sont habillés d'Alcantara Ebony. On retrouve aussi quelques touches du bleu "Antimatter".

La production de cette version commencera en janvier 2022.