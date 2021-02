Ford investit un milliard d'euros pour les pick-up Ranger et Amarok

Ford annonce un énorme investissement pour son usine africaine de Silverton, qui ouvrit ses portes en 1969 dans la banlieue de Pretoria. Près d'un milliard d'euros vont être alloués à ce site pour mettre à jour une usine qui produisait le Mazda BT-50 et le Ranger. Désormais, ce dernier est le seul véhicule qui sort des lignes d'assemblage de l'usine de Ford Silverton.

Mais plus pour très longtemps. Volkswagen et Ford ont signé des accords de partenariat qui permettront notamment à la marque allemande de partager les coûts de développement de son niveau pick-up Amarok, qui sera présenté l'année prochaine. A terme, la cadence de l'usine passera de 168 000 à 200 000 unités par an.

Les futures générations de Ford Ranger et Volkswagen Amarok reposeront sur une plateforme commune. Les échanges de bons procédés ne s'arrêteront pas là puisque Ford et Volkswagen produiront des utilitaires ensemble, tandis que la marque américaine profitera de la plateforme modulaire MEB du groupe allemand pour lancer un véhicule électrique.