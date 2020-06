Ford officialise le retour de la Mustang Mach 1

Si certains constructeurs usurpent un peu, parfois, les anciennes appellations dans l'intérêt du marketing, on ne peut pas en dire autant de ce que nous dévoile aujourd'hui Ford. Le constructeur américain lève en effet le voile sur la toute nouvelle Mustang Mach 1, cette fameuse finition spéciale proposée sous la forme d'un pack à l'époque de la première génération, qui donnait aux clients certains "privilèges".

Ici, Ford est reparti de la Mustang GT classique avec le V8 5.0 poussé à 480 ch. La liste des modifications est très longue : au delà de l'esthétique spécifique, la Mach 1 adopte surtout la boîte manuelle Tremec à six rapports de la Shelby GT350, ainsi qu'un système de refroidissement spécifique (nouveaux échangeurs d'huile pour le moteur, la transmission et le pont arrière).

La comparaison avec les modèles de 1969 et 1970 n'est pas forcément évidente : si l'on retrouve les bandes latérales noires (qui ne sont pas vraiment situées au même endroit) et le capot biton, on oublie tout de même les goupilles de capot caractéristiques de la première génération. La Mustang Mach 1 millésime 2020 adopte tout de même un impressionnant spoiler arrière fixe, des jantes 19 pouces et des étriers de freins à la teinte caractéristique. Un pack spécial (uniquement proposé sur la Mustang Mach 1 à boîte manuelle) propose également un bouclier avant particulier améliorant l'appui. Les habitués auront remarqué les feux additionnels de calandre, comme un petit rappel sympathique au passé.

Ford n'en oublie pas ceux qui n'aiment pas la pédale d'embrayage puisqu'une variante typée "sport" de la boîte automatique à dix rapports est au programme. Elle s'ajoute aux modifications châssis qu'a subies la Mustang Mach 1 qui s'illustrera sur circuit.

Les premières livraisons auront lieu au printemps 2021 pour les Américains. Nous attendons la réponse de Ford pour savoir si l'auto sera proposée en France...