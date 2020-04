Ford pourrait bien relancer la Mustang Mach 1

La dernière fois que l'on a vu le nom Mach 1 sur la gamme Mustang, c'était sur la quatrième génération, au début des années 2000. Depuis, le constructeur à l'ovale bleu a bien ressuscité quelques noms du passé (Boss 302, notamment), mais sans pour autant relancer la Mach 1. Ford avait failli le faire sur le SUV électrique avant de changer d'avis devant la colère générale de la communauté qui s'offusquait de voir le nom "Mach 1" sur un véhicule familial électrique. Il est finalement devenu "Mach-E".

Des documents débusqués par un site spécialisé sur la Mustang révèlent la possible présence d'une Mach 1 au catalogue de la Mustang pour le millésime 2021. Elle serait proposée aux côtés du quatre cylindres, du V8 GT et de la Shelby GT500.

Ford basera probablement cette Mach 1 sur la version GT de la Mustang, et non sur la Shelby. Il faudra s'attendre à des modifications esthétiques mais aussi (si l'on suit la logique des précédentes Mach 1) mécaniques : trains roulants, et moteur. Rien ne dit toutefois que Ford proposera cette Mach 1 en Europe...