Ford présentera son SUV électrique sur base Volkswagen le 21 mars prochain

Ford possède déjà un SUV électrique dans sa gamme, le Mustang Mach-E dessiné pour ressembler à la célèbre voiture de sport éponyme. Mais avec un prix de départ fixé au-dessus des 60 000€ actuellement, il coûte sensiblement plus cher que la plupart des modèles électriques des autres marques dans leurs versions de base. Voilà pourquoi le constructeur américain prévoit le lancement prochain d’un autre SUV, conçu avec l’aide de Volkswagen qui fournira pour l’occasion sa plateforme MEB équipant les ID.4 et ID.5 (en plus des autres SUV électriques du groupe allemand).

Les communicants de la marque à l’ovale viennent de préciser que ce second SUV électrique de la gamme serait officiellement dévoilé le 21 mars prochain, via une vidéo publiée sur Twitter. Sa production démarrera peu après à l’usine de Cologne.

Inspiré de la Mustang lui aussi ?

Reste à découvrir comment ce SUV se démarquera du Volkswagen ID.4 lui servant de base. S’inspirera-t-il lui aussi de la Mustang ou bien adoptera-t-il une silhouette plus classique ? Gageons que le modèle devrait être logiquement positionné au-dessous du Mustang Mach-E en termes de prix et de puissance, histoire d’amener à Ford des clients pour qui la tarification du Mach E est trop élevée.