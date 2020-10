Ford réduit la gamme de la Mondeo

La Mondeo vient de boucler sa sixième année de carrière, et vous savez probablement ce que cela signifie : changement de génération. Mais pas pour l'instant pour cette Mondeo qui va continuer au moins un an sa carrière en Europe, dans un segment toujours en perte de vitesse chez les généralistes face à l'invasion des SUV. Le Kuga est préféré à la Mondeo, et c'est plutôt logique, mais Ford la conserve et va toutefois aménager la gamme dans les semaines à venir.

Le 1.5 Ecoboost va visiblement disparaître pour ne laisser que l'hybride, à savoir le 2.0 atmosphérique avec une petite batterie de 1,4 kWh et 187 ch, ainsi que le diesel EcoBlue 2.0 en versions 150 et 190 ch, avec la boîte manuelle ou automatique.

Le choix de faire disparaître l'essence est plutôt logique puisque les constructeurs sont désormais en chasse des versions "superflues" et de celles qui feraient grimper leur moyenne de CO2. Et puisque la Mondeo séduit aussi beaucoup les professionnels, c'est surtout l'hybride qui les attire désormais, avec le diesel.