Ford : un petit SUV électrique avec motorisation Volkswagen

2019 a été l'année du partenariat pour Ford et Volkswagen qui ont signé un accord de collaboration dans différents domaines : les véhicules utilitaires, mais aussi les modèles électriques. Les deux marques ont déjà de tels modèles dans leur catalogue, mais selon Autoexpress, Ford pourrait profiter de la motorisation électrique de Volkswagen et de la gamme ID pour lancer un second SUV électrique, compact, et placé sous le Mustang Mach-E.

Le patron du design de Ford Europe a confirmé que la marque avait déjà débuté les discussions quant à une "famille" de voitures électriques dans la veine du Mustang Mach-E. Les ingénieurs Ford auraient rencontré leurs homologues allemands en novembre pour commencer à étudier l'intégration du bloc électrique et des batteries de l'ID.3 sur de nouveaux modèles Ford.

Ford aurait déjà confirmé que ce second modèle électrique serait, "quoi qu'il arrive", un crossover. Il n'aura toutefois pas le profil et les proportions du grand frère Mustang Mach-E puisque l'empattement et la plateforme MEB de Volkswagen ne permettraient pas d'obtenir un tel résultat.