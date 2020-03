Formule 1 : plusieurs Grand Prix reportés, Monaco annulé

La saison 2020 de Formule 1 affiche déjà un visage assez inédit. Le premier Grand Prix de la saison, en Australie, ayant été logiquement annulé pour cause de virus, la liste des épreuves qui sont reportées s'allonge comme le bras.

Bahreïn, Viet Nam et Shanghai avaient déjà été confirmés en report, mais aujourd'hui, ce sont trois Grand Prix de plus qui sont reportés : Espagne et Pays-Bas. La première épreuve se déroulera (normalement, sauf évolution défavorable de la situation) le 6 juin prochain en Azerbaïdjan.

Pour le Grand Prix de Monaco, la situation était trop complexe pour un report (surtout sur un circuit en ville qui nécessite au total 7 semaines de préparation et démontage), si bien que les organisateurs ont préféré l'annulation pure et simple, qui va de pair avec l'annulation du Grand Prix des modèles anciens. C'est la première fois depuis plusieurs décennies que le Grand Prix de Monaco n'aura pas lieu.

Pour les Grand Prix d'Espagne et des Pays-Bas, ils pourraient avoir lieu au mois d'août, à la période habituelle de la trêve des équipes, qui sont actuellement mises à l'arrêt par la FIA de façon obligatoire.