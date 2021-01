(..)France : l’objectif de 100 000 bornes électriques est-il tenable ?(..)

La France est-elle en mesure d’atteindre son objectif de 100 000 bornes de recharge à la fin 2021 ? Selon une étude du cabinet Delta-EE publiée ce matin, on en dénombre actuellement 45 000, dont seulement 7% assureraient une charge rapide, donnée-clé pour assurer la mobilité longue distance à bord de modèles « zéro émission ».

De fait, seul le déploiement de ces bornes « haut débit » achèvera de convaincre la majorité d’entre nous des attraits de l’électricité, ce qui permettra de franchir le cap du million de véhicules électriques (et hybrides rechargeables) en circulation dans l’hexagone en 2022.

Seulement voilà, peut-être les pouvoirs publics pêchent-ils par excès d’optimisme. « Nos prévisions voyaient plutôt arriver 100 000 bornes à l’horizon 2023-2024 », commentait Arthur Jouannic, responsable pour la France de Delta-EE, au micro d’Europe 1 ce mercredi matin.

Ainsi, malgré la bonne volonté affichée par les diverses parties prenantes du projet, parmi lesquelles les énergéticiens Engie, Total, Izivia et autre Enedis, l’objectif serait peut-être trop ambitieux : « Honnêtement, on n'y croit pas trop parce que ça reste quand même un gros challenge logistique. Il y a aussi beaucoup de bornes de recharge publiques qui ont besoin d'être réparées et d'être changées. Cela va poser de gros problèmes pour atteindre le chiffre de 100 000. » Il reste 11 mois aux pouvoirs publics pour faire mentir ce pronostic.