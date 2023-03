Fuso eCanter : le petit camion tout électrique

Ils ne sont pas nombreux à se partager le marché, ces véhicules communément appelés petits camions. Il y a Isuzu et Fuso. Point. Avant, il y avait aussi le Renault Maxity et le Nissan Cabstar ou le Toyota Dyna mais ceux-là ont quitté la scène.

Ces véhicules ressemblent vraiment à des camions, ils en possèdent l'architecture, ils en ont la robustesse mais ils sont simplement plus petits. Ils sont très compacts, avec par exemple une cabine étroite et une faible largeur. Ils possèdent aussi une maniabilité élevée et une facilité à se glisser dans les centres-villes assez étonnants. Ce sont les « outils » parfaits pour les parcs et jardins ou les petits chantiers urbains. Aujourd’hui, ces camions légers se convertissent à l’électrique. C’est le cas de ce Fuso eCanter. La marque nippone du groupe Daimler voit pour lui les choses comme pour le thermique. Une gamme très large, d’immenses possibilités de carrossage et d’aménagements et des capacités adaptées à chaque usage.

Accessible au permis B

Si les premiers modèles du eCanter n’étaient proposés qu’en version 7,5 tonnes de PTAC, ce nouveau modèle démarre dès 4,25 tonnes. Et même s’il s’agit d’un véhicule lourd, il pourra être conduit avec un permis B. La législation permet en effet de déduire le poids des batteries pour passer ainsi sous la barre des 3,5 tonnes. Globalement, les PTAC vont donc de 4,25 tonnes à 8,5 tonnes en passant par 6 t. et 7,49 tonnes. Le moteur électrique est intégré sur l’essieu arrière et les packs de batteries sont installés sous le châssis. De un à trois packs de batteries sont proposés : un pack apporte 70 kilomètres d’autonomie, deux packs 140 km et trois packs 200 km au maximum. Chacun pourra donc faire son choix selon ses usages, sachant que ces packs ne sont pas proposés sur tous les empattements. Le 4,25 tonnes ne peut ainsi accueillir qu’un seul pack de batterie, ce qui limite considérablement son usage, très urbain sans aucun doute… Pour avoir les trois packs et donc l’autonomie maximale, il faut passer aux versions les plus lourdes, nécessitant le permis ad hoc.

De manière très classique, la recharge du Fuso eCanter passe par un chargeur 11 kWh pour le pack à batterie unique, et de 22 kWh pour les autres. En courant continu, avec un chargeur en option allant jusqu’à 104 kWh, il est possible de faire le plein entre une trentaine de minutes et un peu plus d’une heure selon la configuration.

Comme son frère thermique, le Fuso eCanter peut à peu près tout faire tant les possibilités de carrossages et d’équipements sont vastes. De la nacelle aux véhicules de collectivités en passant par les caisses frigorifiques, le Fuso eCanter garde tous ses avantages : compact, costaud et maniable. Mais cet ensemble d’atouts à un coût. Le Fuso eCanter châssis démarre sa gamme de prix à 90 571 € HT. Il s’agit-là du eCanter le plus léger avec cabine étroite et un seul pack batterie. En cabine standard avec deux packs, le tarif monte à 105 371 € HT. Quant au eCanter le plus grand, le plus lourd, le plus puissant et avec la plus grande autonomie, il dépasse les 160 000 € HT.