Futur Volkswagen Caddy : comme ça ?

Le spécialiste de la tablette graphique russe Kolesa publie en ligne deux images très intéressantes de sa vision du Volkswagen Caddy. De quoi se faire une idée de ce à quoi s'attendre pour le prochain cru de l'utilitaire de la firme de Wolfsburg.

Son travail repose sur les prototypes de développement récemment immortalisés par les photographes espion outre-Rhin. Le nouveau Volkswagen Caddy adoptera des projecteurs ressemblant à ceux de la génération sortante. Le bouclier et la calandre bénéficieront en revanche d'un traitement semblable à celui de la compacte Golf 8. Les lignes globales permettront comme toujours de le reconnaître de loin avec une allure très cubique.

Du côté des mécaniques, Volkswagen conservera d'après les bruits de couloir l'ancien moteur électrique de l'e-Golf offrant 136 chevaux environ pour une autonomie WLTP de 231 kilomètres. Cette déclinaison sera bien entendu commercialisée en parallèle du très diffusé 2,0l TDI décliné avec des puissances allant de 90 chevaux à 150 chevaux. La cavalerie transitera -en option- via une transmission intégrale 4MOTION et une boîte double embrayage DSG. Rendez-vous en 2021 pour en savoir plus.