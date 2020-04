Future Ford Mustang : comme ça ?

Nos confrères de la publication anglaise Autocar publient en ligne la dernière réalisation de leur graphiste. L'artiste spécialiste de la retouche diffuse sur la toile sa vision de la prochaine génération de la Mustang que les clients auront l'occasion de croiser dans les showrooms Ford dans moins de deux ans.

La nouvelle Ford Mustang est attendue avec des éléments de design partagés avec le SUV branché dévoilé en fin d'année dernière Mustang Mach-E. Sur l'image, des projecteurs affinés s'étendant des ailes vers le centre du capot, une calandre dotée d'un grand logo et des flancs creusés dynamisent la silhouette du coupé. Il est encore trop tôt pour affirmer que ce rendu est parfaitement réaliste. Il incarne néanmoins assez fidèlement ce à quoi s'attendre.

Côté mécanique, la Ford Mustang adoptera plusieurs caractéristiques inédites. Son capot abritera d'après les rumeurs un V8 hybride dont la puissance transitera au sol via quatre roues motrices. Une version 100% thermique complétera d'après les bruits de couloir la gamme avec des émissions plus élevées -et donc un malus important- et un tarif de base plus doux. Rendez-vous d'ici 2022 pour en savoir plus.