Future Nissan 400Z : comme ça ?

Le calendrier Nissan est très chargé en nouveautés. De nombreux modèles débouleront d'ici fin 2021. Le constructeur japonais l'a fait savoir via une vidéo d'annonce montrant partiellement ses futurs véhicules. L'un d’entre eux attirait particulièrement l'attention : le coupé Z. C'est pourquoi l'artiste du site Future Cars Now publie sur la toile sa vision de la sportive.

Le travail du spécialiste de la tablette graphique repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il tient compte des annonces récentes de la firme asiatique indiquant que le coupé Z rendra hommage à son passé avec des touches de design déjà vu sur la 240Z. C'est avec cette idée en tête que Future Cars Now donne à la voiture sombre visible tout à droite sur les images officielles une allure d'auto immortalisée en studio. Le coupé attendu avec 400 chevaux et l'appellation 400Z reçoit virtuellement des ailes larges, des projecteurs de jour à LED dont la forme rappelle ceux de la 240Z, un logo Z cerclé sur les montants arrière et une poupe particulièrement verticale.

Il est encore trop tôt pour affirmer que le 400Z prendra exactement cette forme. Le rendu non officiel proposé ici respecte néanmoins le cahier des charges annoncé par Nissan il y a quelques mois.