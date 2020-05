Nissan tease plusieurs nouveautés, dont le Qashqai et le prochain coupé Z

Nissan se relance, avec la présentation d'un nouveau plan stratégique, qui court jusqu'à son année fiscale 2023. Ce plan "Nissan Next" comprend d'importantes mesures d'économies, avec notamment l'objectif de réduire ses capacités de production de 20 %. Le japonais a officialisé la fermeture de son usine de Barcelone (Espagne).

Côté gamme, la réduction de l'offre sera aussi de 20 %, passant de 69 à 55 modèles dans le monde. Mais cela ne signifie pas que les nouveautés vont se faire plus rares. C'est même tout le contraire, puisque 12 lancements ont été promis d'ici la fin 2021. D'ailleurs, à la fin de la conférence de presse organisée pour présenter les derniers résultats financiers et la nouvelle feuille de route, Nissan a diffusé une vidéo qui tease un grand nombre de véhicules à venir !

Les modèles restent toutefois dans la pénombre. On devine leur silhouette et leur signature lumineuse. C'est ainsi le cas pour le SUV électrique Ariya, qui sera dévoilé en juillet et inaugurera la nouvelle plate-forme des modèles électrique de l'Alliance, la CMF-EV. Pour les clients du Vieux Continent, il y a aussi dans la vidéo les prochains Qashqai et X-Trail. Le grand sera d'ailleurs dévoilé en premier mi-juin.

Cette vidéo est intelligemment nommée "Nissan Next : de A à Z", puisqu'elle commence par l'Ariya et se termine donc avec la prochaine génération du coupé Z, qui est ainsi officiellement confirmée. Mieux, c'est le véhicule que l'on voit le plus dans la vidéo.

On aperçoit bien sa forme générale, fidèle à l'esprit Z avec un long capot et une ligne de toit qui part loin vers l'arrière du véhicule. Cette ligne sera d'ailleurs soulignée par un décor chromé. On voit aussi une signature lumineuse à l'avant qui est arrondie. La prochaine génération du Z pourrait donc faire un clin d'œil esthétique à la 240Z. Vite, la suite !