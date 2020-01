Future Skoda Octavia RS : comme ça ?

Le spécialiste de la tablette graphique russe Kolesa publie sur la toile sa vision de la future Skoda Octavia RS. Son travail donne une idée assez fidèle de ce que le constructeur généraliste du groupe Volkswagen dévoilera un peu plus tard cette année.

La Skoda Octavia RS se démarquera comme les générations précédentes à l'extérieur par un kit carrosserie spécifique, des jantes de grand diamètre, un freinage plus musclé et une caisse rabaissée par des suspensions plus sportives que celle des versions standards. De quoi afficher un look suggestif débordant dans l'ambiance de l'habitacle.

Du côté des mécaniques, un diesel quatre cylindres 2,0l très conventionnel d'environ 200 chevaux conviendra aux gros rouleurs. La partie la plus intéressante concernera la déclinaison hybride rechargeable dont l'ensemble électrifié hérité de la Volkswagen Golf GTE sera poussé d'après les bruits de couloir à 250 chevaux. De quoi parcourir quelques dizaines de kilomètres en ville sans déclencher le moteur thermique. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.