Gagnez des cadeaux en dénonçant les fausses Ferrari

Ferrari est très à cheval sur son image de marque (c’est le cas de le dire). Le constructeur automobile italien déteste en effet que certains détournent ses véhicules pour faire de la communication dessus n’allant pas dans le sens souhaité. Il y a quelques années, par exemple, les équipes de juristes de la marque avaient demandé au DJ canadien Deadmau5 de supprimer immédiatement le « covering » de sa Ferrari 458 disposant de badges « Purarri » au lieu de « Ferrari ». Plus récemment, le constructeur a gagné un procès contre le styliste suisse Phillip Plein dans lequel il lui était reproché de nuire à son image à cause d’une campagne de pub où un modèle de la marque était vulgairement exposé à côté de mannequins dans des positions qu’elle jugeait dégradantes.

Cette fois, l’enseigne de Maranello lance carrément une voie de recours sur son site internet pour permettre à tout le monde de dénoncer, photos et explication à l’appui, l’existence de fausses Ferrari partout dans le monde. Pas besoin d’être propriétaire de Ferrari, il suffit d’être témoin d’une utilisation abusive des éléments protégés de la marque sur de fausses voitures ou sur d’autres produits, ou encore lors d’évènements.

Des cadeaux en récompense

En récompense de ces dénonciations et si elles sont jugées importantes et recevables (la procédure prévoit un délai de 60 jours pour étudier chaque dossier), Ferrari promet de récompenser les délateurs par des cadeaux dont la nature et la valeur seront choisies par les membres de l’équipe Ferrari. On ne plaisante pas avec les faux chez Ferrari…