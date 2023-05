Geely bientôt au capital d'Alpine ?

Il existe déjà des liens entre le groupe Renault et le constructeur chinois Geely. Ce dernier doit former 20% de Horse, le nouveau fournisseur de moteurs thermiques et hybrides de la division Power de Renault. Mais il pourrait y avoir d’autres synergies futures entre les Français et les Chinois, y compris au capital financier d’Alpine. Selon les journalistes des Echos, le groupe Renault plancherait sur l’ouverture du capital de l’écurie de Formule 1 d’Alpine et de sa marque de voitures de route. Geely serait pressenti pour prendre des parts du constructeur alors qu’il prépare sa nouvelle gamme de modèles électriques.

Une telle stratégie paraîtrait tout à fait crédible avec les projets d’Alpine : après la citadine A290 de l’année prochaine et le SUV compact de 2025 conçu en interne, la division haut de gamme et sportive du groupe Renault doit développer au moins deux gros SUV électriques à la vocation mondiale et conçus pour plaire notamment aux Américains. L’année dernière, le PDG d’Alpine Laurent Rossi n’excluait pas la possibilité d’utiliser la plateforme du gros SUV Lotus Electre (marque appartenant à Geely) pour mettre au point ces futurs modèles.

La sportive électrique, un cafouillage entre Alpine et Lotus

Alpine et Lotus devaient d’ailleurs collaborer au développement de la nouvelle voiture de sport électrique française, celle qui doit prendre le relais de l’A110 thermique à partir de 2026. Dans ce cas précis, le partenariat technique vient d’être officiellement annulé et Alpine devra se débrouiller seul. Comme le rapportent les journalistes des Echos, la marque chercherait en tout cas des actionnaires pour sécuriser les gros investissements nécessaires à son développement, elle qui ambitionne de vendre 150 000 voitures par an en 2030 au lieu de moins de 4000 actuellement.