General Motors ne construira plus de voitures diesels ou essence d'ici 2035

L'industrie américaine historique (comprendre toutes les marques, sauf Tesla) n'est pas franchement du genre à prendre les devants en matière de réduction des émissions de leurs véhicules. Depuis toujours, GM, Ford et Chrysler se calquent soigneusement sur les prix à la pompe, tout comme leurs clients. L'essence baisse durablement ? Continuons de vendre des véhicules thermiques gourmands. La logique était simple, mais l'avenir va contraindre même les Américains à faire des efforts.

Face à la croissance du véhicule rechargeable et aux nouvelles normes potentielles avec l'élection de Joe Biden, General Motors annonce qu'il prévoit de ne plus produire de véhicules à "émissions polluantes" d'ici 2035. Concrètement, cela signifie la fin des voitures à moteur diesel ou essence dans l'ensemble du groupe dans moins de 15 ans. Et cela concerne aussi bien la Chevrolet Corvette que les pick-up.

Un défi monumental pour un groupe qui est pour l'instant à la traîne en matière d'électrification. En dehors de la Chevrolet Bolt, qui est l'une des seules vraies auto à fort potentiel de vente et dépourvue d'émissions polluantes (à l'échappement), il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et l'offre à venir n'est pas pour le grand public : Cadillac Lyric ou encore Hummer EV seront destinés à une élite.

General Motors se laisse toutefois des portes de sortie puisque Mary Barra, la patronne du géant américain, a confié que lorsque la situation ne permettra pas d'éviter les véhicules à émissions polluantes, General Motors prendra la voie des fameux crédits carbone mais aussi de la captation carbone pour compenser.