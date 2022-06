Gestion de flottes auto : comment monter en compétences

En l’absence de formation initiale, de nombreux parcours post-Bac peuvent conduire à l’exercice du métier de gestionnaire de flotte automobile. La plupart des collaborateurs qui occupent cette fonction ont par exemple effectué au préalable des études de comptabilité, des études dans le domaine administratif ou commercial, dans celui des ressources humaines ou de la logistique.

L’intérêt croissant pour la formation continue

A ce poste clé, où les évolutions et revirements d’ordre législatif, sur le plan fiscal et environnemental notamment, rythment le quotidien, l’anticipation et l’adaptabilité s’imposent comme deux préalables à une gestion de parc sereine et maîtrisée.

Ainsi, pour les personnels concernés, se former en continu est presque devenu un passage obligé. Objectif : approfondir un sujet technique, être rassuré et/ou orienté sur la conduite à tenir, préparer la mise en place des normes et construire une Car policy ou une démarche globale de mobilité qui réponde aux enjeux du moment.

Yoann Magaut est le co-fondateur et CEO d’Harmonia Mobility, un jeune cabinet de conseil qui accompagne les entreprises et leurs salariés dans la performance opérationnelle de la mobilité. Il confirme l’importance croissante de la formation continue aux yeux des gestionnaires de parcs.

« On s’aperçoit que le métier de gestionnaire de flotte devient de plus en plus complexe. On demande aux gestionnaires d’apporter non seulement du service mais aussi d’analyser les usages des conducteurs pour savoir s’ils sont éligibles ou non à passer sur des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

On leur demande en outre d’avoir la garantie que les coûts ne sont pas en train de dériver. Cette complexité fait que les gestionnaires demandent de plus en plus à monter en compétences et à participer à des formations. »

Des thématiques émergent, adaptées à l’actualité

Aux côtés d’apprentissages fondamentaux servant notamment à maîtriser les missions d’un gestionnaire ou à identifier les leviers d’optimisation associés aux avantages en nature, des thématiques encore plus ciblées, liées à la mobilité et au verdissement des parcs, ont vu le jour récemment.

L’idée est de répondre à une demande du terrain, aux attentes nourries de gestionnaires de parcs, de responsables de services RH, RSE, achats ou techniques désireux d’apprendre et de creuser ces nouveaux sujets.

A l’Institut du Management du Véhicule d’Entreprise (IMVE), Yoann Magaut anime depuis octobre dernier une formation intitulée : « TCO et VFE*, comment intégrer les véhicules propres à votre stratégie d'optimisation des coûts. » Ce module dans l’ère du temps intéresse visiblement beaucoup les flottes, à tel point que le CEO d’Harmonia Mobility a été sollicité pour intercaler à l’agenda une session supplémentaire (une journée complète) d’ici l’été prochain.

A l’issue des neuf heures de formation, « les participants possèdent vraiment une vision du coût des véhicules électrifiés (Ndlr : par exemple, comment évaluer le coût de la recharge) », souligne Yoann Magaut. « Ils se rendent compte qu’il est absolument nécessaire d’aller calculer le TCO complet pour faire le choix final et avoir une pleine maîtrise de leur budget. »

Sur cette thématique du verdissement, à l’IMVE comme dans d’autres centres de formation tels que Comundi ou l’Afnor, plusieurs dossiers connexes ou complémentaires, amènent là-encore à construire des sessions inédites. On peut citer entre autres un module destiné à « réussir le déploiement des véhicules électriques », ou un autre destiné à débuter une carrière de « Mobility Manager », l’un de ces néo-métiers potentiellement amenés à se développer à l’avenir, en lien avec la gestion de flotte traditionnelle.

*VFE : véhicules à faibles émissions