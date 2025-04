Grâce à Renault, les petites Nissan vont-elles plaire à nouveau ?

La Nissan Micra faisait partie des citadines incontournables en Europe dans les années 90 et 2000. Élue « voiture de l’année 1993 », la Micra de seconde génération plaisait par son design joliment rondouillard et ses bonnes prestations générales. La troisième génération apparue en 2002, plus excentrique, s’imposait carrément comme un modèle un peu « branché » avec son design audacieux.

La quatrième génération de 2010, plutôt conçue comme un produit mondial semi-low cost, n’a pas eu du tout le même succès à cause de ses lignes banales et de ses prestations en retrait. Malgré un gros investissement pour la recentrer sur le marché européen en lui donnant une mise au point spécifique, la Micra de cinquième génération n’est pas parvenue non plus à séduire à nouveau la clientèle du Vieux continent.

Le retour électrique de la Micra

Alors que la Micra a quitté le catalogue de Nissan depuis deux ans, le constructeur japonais se prépare à faire son grand retour sur le terrain des citadines en Europe. Un retour 100% électrique, la Micra de sixième génération reprenant le châssis, l’électronique et le groupe motopropulseur de la récente Renault 5 E-Tech Electric. Dévoilée dans une première image diffusée la semaine dernière, cette Micra de sixième génération affiche un design plus aguicheur que celui des deux précédentes moutures de la citadine, un peu à la façon de la Micra de troisième génération qui avait tant plu à son époque.

En plus de cette Micra de sixième génération dont la présentation officielle doit suivre dans les mois à venir, Nissan a confirmé la mise en route d’un autre projet de petite voiture électrique conçue en partenariat avec Renault : celui d’une micro-citadine reposant sur la même architecture mécanique que la prochaine Renault Twingo de quatrième génération (attendue en 2026) et la future petite Dacia électrique.

Le retour des petites Nissan séduisantes ?

Alors que Nissan étudie toujours la piste d’un partenariat technique avec Honda, cette annonce d’une nouvelle collaboration avec Renault sur ce segment de la micro-citadine a un peu surpris même si les deux dossiers n’ont rien d’incompatible a priori.

On se demande en tout cas si cette stratégie peut réconcilier la clientèle européenne avec les petites voitures urbaines de Nissan. Pour cela, il faudra tout de même que les ventes des citadines électriques progressent en Europe : en 2022, la vieillissante Micra de cinquième génération s’était écoulée à 32 204 exemplaires en Europe. La nouvelle Renault 5 E-Tech qui lui sert de base semble partie sur un rythme meilleur (10 000 exemplaires sur les deux premiers mois de l’année 2025) même s’il reste assez loin de celui de la Clio thermique. A côté de ça, la Micra de troisième génération s’était écoulée à 171 453 unités en 2003 rien qu’en Europe !