Greenpeace s'empare de l'Euro 2020 pour protester contre Volkswagen

L'ONG Greenpeace a Volkswagen dans le viseur, et c'est bien peu de le dire. Depuis déjà plus de dix ans, l'organisation dénonce les pratiques du géant automobile allemand. Dieselgate, et plus récemment rachat de crédits CO2, tout y passe. Greenpeace ne lâche pas Volkswagen, y compris lors d'une manifestation sportive telle que l'Euro 2020 de football.

Hier, à l'entame du match entre la France et l'Allemagne, les spectateurs ont pu voir un drôle de spectacle : un paramoteur est venu se poser sur la pelouse, la manoeuvre ayant d'ailleurs partiellement échoué avec à la clé deux blessés et des spectateurs frôlés. Le plan initial était de survoler le stade avec un message, mais pas d'atterrir. Malheureusement, des soucis techniques ont obligé le pilote à toucher le sol en urgence.

Sur la voile du paramoteur, nous pouvions lire "dégagez le pétrole". Greenpeace demande en effet au groupe Volkswagen d'arrêter de vendre des voitures essence et diesel. Le cocasse de la situation veut que le moteur qui propulsait le pilote fonctionne, lui aussi, au carburant fossile.