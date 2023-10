Grosse déception pour des clients du Tesla Cybertruck

C’est le nouveau cauchemar d’Elon Musk. Présenté sous la forme d’un prototype à la fin de l’année 2019, le Tesla Cybertruck a impressionné tout le monde avec son design ne ressemblant en rien à celui des autres pick-up (et encore moins des autres voitures). Tout de suite, les pré-réservations ont afflué pour ce modèle censé arriver en 2021 dans sa version définitive, avec un prix de base aux environs des 40 000 dollars et une version ultra-puissante haut de gamme, capable d’accélérer comme une Porsche 911, à seulement 70 000 dollars.

Depuis, hélas, rien ne s’est passé comme prévu. Outre les complications liées à la crise du covid-19, Tesla a eu le plus grand mal à mettre au point le Cybertruck à cause de sa carrosserie si particulière en acier inoxydable. Non seulement il a fallu résoudre de gros problèmes de conception mais les coûts de fabrication donneraient actuellement des sueurs froides au patron de Tesla. « On a creusé notre propre tombe avec le Cybertruck », a-t-il récemment lâché lors d’une conférence sur les résultats de la marque.

Un prix plus que doublé

Résultat, Tesla ne pourra pas respecter les prix annoncés au lancement et n’a toujours pas trouvé le moyen d’organiser la production du véhicule à grande échelle. On parle désormais d’un prix de base situé à 98 990 dollars pour la version haut de gamme à trois moteurs et une addition située largement au-dessus des 100 000 dollars avec quelques options comme le Full Self Driving (ne permettant toujours pas une vraie conduite autonome).

Et la version de base ? Oubliée d’après les journalistes de Jalopnik, ce qui conduit des clients ayant préréservé leur Cybertruck à annuler leur commande. Combien d’entre eux vont se rétracter parmi les deux millions d’Américains ayant préréservé le pick-up électrique ? Rappelons par ailleurs que son poids total en ordre de marche sera aussi trop important pour être conduit avec le permis de conduire normal en Europe, ce qui risque de couper court à sa commercialisation chez nous. Sauf si Tesla lance ultérieurement une version de base moins lourdement équipée au niveau de la batterie ?