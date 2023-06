Grosse remise sur le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Le Mitsubishi Eclipse Cross, c’est ce SUV familial au profil « façon coupé » que propose le constructeur japonais depuis 2017. Restylé en 2021, il n’existe plus qu’en version hybride rechargeable chez nous à cause d’un malus écologique rédhibitoire sur ses autres variantes. Et le voilà qui bénéficie d’une remise intéressante en France jusqu’à la fin du mois de juin, le constructeur cherchant visiblement à augmenter son niveau de ventes par tous les moyens.

Normalement disponible à partir de 42 490€ dans sa finition de base « Invite », il se retrouve 20% moins cher grâce à une opération « TVA offerte » du constructeur japonais. De quoi positionner l’Eclipse Cross PHEV à partir de 35 408€, un prix nettement plus attractif dans la catégorie des SUV compacts où l’offre est très loin de manquer. Sa version haut de gamme en finition « Instyle » se retrouve elle à 41 242€.

203 chevaux et 45 kilomètres d’autonomie électrique

Rappelons que le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV dispose d’un groupe motopropulseur délivrant une puissance maximale cumulée de 203 chevaux. Il peut rouler en mode électrique sur une distance de 45 kilomètres d’après la fiche technique. Cet Eclipse Cross PHEV est désormais épaulé dans la gamme par son petit frère l’ASX, cousin jumeau du Renault Captur.