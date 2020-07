Grosses galères pour l'emploi automobile en Allemagne

15 000 (minimum ?) pour Mercedes, plusieurs dizaines de milliers pour BMW, les suppressions de postes et les restructurations sont en cours au sein de l'industrie automobile allemande. Mais les dégâts pour l'emploi seraient en fait nettement plus importants dans l'industrie, toute catégorie confondue : 300 000 emplois seraient menacés selon IG Metall, le premier syndicat allemand, et l'un des plus puissants d'Europe.

"Une grande partie des 300 000 est une optimisation des entreprises sous le couvert de Corona", a précisé l'un des membres du conseil d'administration d'IG Metall, composé notamment de certains dirigeants de grands constructeurs. Selon une récente enquête, seulement une infime partie des entreprises ont déjà donné un préavis aux employés qui seront licenciés.

Une majeure partie de ces emplois seraient dans l'automobile. Il faut dire que le climat actuel est mauvais pour certains : Mercedes vient d'annoncer ses résultats pour le second semestre, et la marque a enregistré plus d'un milliard de dollars de pertes entre mars et juin. Il reste pourtant un défi majeur : investir lourdement pour la digitalisation et l'électrification des véhicules tout en réduisant les coûts et en dégraissant la masse salariale. Mercedes n'avait pas exclu d'augmenter le nombre de suppressions de postes à plus de 15 000 à court terme.

En attendant, Mercedes doit toujours réussir à convaincre sur l'électrique : l'EQC n'est pas un succès, et son remplaçant pourrait vite arriver, puisque des prototypes ont été surpris. Il s'agirait d'un modèle reposant sur la nouvelle génération de plateforme, avec un design nettement différent et qui se démarquera de celui du GLC. Mais c'est surtout la gamme des compactes électriques qui se fait terriblement attendre : pour l'heure, les constructeurs allemands n'arrivent qu'à sortir des modèles électriques haut de gamme (Audi e-tron, BMW iX3, Mercedes EQC, EQV...).