Guerre en Ukraine : faut-il craindre une pénurie de Gazole ?

Elle se voulait éclair, la guerre en Ukraine déclenchée par son voisin russe semble aujourd’hui s’enliser. Si le conflit impacte déjà l’industrie automobile, il a également eu comme conséquence directe de voir le prix du pétrole s’envoler. Et ce n’est pas le boycott de toute l’industrie russe de la part des Occidentaux qui devrait arranger les choses.

En effet, de plus en plus de grands groupes pétroliers ont annoncé cesser de se fournir en Gazole auprès de compagnies russes. Le Gazole russe était particulièrement apprécié pour sa faible charge en soufre, et donc très recherché des pétroliers.

Se privant d’une source importante, les pétroliers vont donc devoir compenser avec d’autres fournisseurs sous peine de faire face à une pénurie.

Outre le prix de la matière brute, le pétrole, le Gazole est également dépendant du cours du gaz naturel. Là encore, se priver du gaz russe, et de l’hydrogène nécessaire pour transformer le pétrole en Gazole, devrait engendrer des difficultés pour les pétroliers, qui devant la hausse des matières premières ont déjà baissé la production.

Si les experts se veulent encore rassurants quant au risque éventuel de pénurie de Gazole pour le moment, la situation reste suivie de près et évaluée au jour le jour.