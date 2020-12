Guide - Tous les moyens pour connecter son smartphone à son auto

Petit retour en arrière : au départ était l’autoradio, simplement pensé pour capter la radio AM ou FM en direct. Puis s’y est adjoint un lecteur de cassettes intégré, porte ouverte pour les premiers adaptateurs permettant la lecture de CD dans des appareils nomades extérieurs (Sony Discman…).

Par la suite, les autoradios intégrés de série par les constructeurs tout comme ceux de 2e monte ont proposé une prise auxiliaire pour relier toute source extérieure. Puis certains modèles ont intégré une prise USB compatible avec un lecteur de MP3 comme l’iPod d’Apple.

Ensuite, ce fut le début de la généralisation de la connexion Bluetooth, permettant de transformer l’installation audio de bord en kit mains libres pour téléphoner. Enfin, le smartphone est arrivé. Déjà plus d’une décennie que ses fonctionnalités sont utilisées en voiture, dont certaines devenues indispensables (navigation avec info-trafic en temps réel…), confortables (musique en streaming), parfois inutiles voire dangereuses (réseaux sociaux…), avec différentes connectivités.

USB : la connexion de base

Il existe deux types de prises USB : la prise classique, dite USB-A, est celle que l’on connaît depuis des années sur nos ordinateurs, pour brancher clés USB ou imprimantes. C’est cette prise qui permet de charger son smartphone, voire de le connecter au système de bord. Présente sur pratiquement tous les véhicules du marché depuis de nombreuses années, cette prise est parfois double, l’une assurant le seul chargement, l’autre supportant une vraie connexion (un pictogramme la signale généralement) : cette dernière est la seule prise transmettant les données et, moyennant un câble idoine, c’est elle qui peut connecter des applis avec le système de l’auto.

La différence avec/sans datas est la même pour les modèles les plus récents équipés de prises au mini-format USB-C, un standard qui se généralise. Pas de souci, il suffit d’un câble spécifique ou d’un adaptateur pour pouvoir l’utiliser avec tout type d’appareil.

L’avis Caradisiac - Parfaitement fiable, c’est LA connexion indispensable. Prévoir un câble dédié à la voiture qui restera à demeure et assurera la connexion pour chaque trajet.

Connexion Bluetooth : la voix et la musique

La basique connexion Bluetooth relie sans fil l’audio du téléphone au système de sono de bord. Cela permet toujours d’effectuer simplement ses appels et d’avoir accès à son répertoire via les commandes de l’auto et l’autoradio. Elle permet aussi de jouer sa musique (ou ses podcasts, livres audio…) dans les haut-parleurs de l’habitacle. Pour les autoradios anciens qui ne sont pas pourvus de connexion Bluetooth, les adaptateurs permettent de leur ajouter cette fonction.

L’avis Caradisiac - Incontournable pour téléphoner en toute sécurité (et légalité).

Recharge sans fil : la facilité

Il s’agit d’une surface cachant un chargeur à induction (ils sont tous au standard universel Qi). Il suffit d’y poser son smartphone compatible iPhone ou Android (parmi les modèles prévus pour la charge sans fil) pour commencer la charge, confirmée d’un symbole lumineux. Attention, cela n’est pas systématiquement associé à la connectivité Apple CarPlay et/ou Android Auto sans fil (voir ci-après), nombre de véhicules requièrent tout de même une connexion filaire pour assurer le « mirroring » (affichage de l’écran du smartphone sur l’écran de bord de l’auto), c’est un peu dommage…

L’avis Caradisiac - Facile d’utilisation, mais la charge n’est pas aussi rapide qu’en connexion filaire. Cette solution prend tout son intérêt lorsqu’elle est conjuguée à Apple CarPlay ou Android Auto sans fil.

Apple CarPlay et Android Auto : retrouver son smartphone sur l’écran de bord

Afficher de manière sécurisée pour un usage automobile le contenu de son smartphone (navigation Waze, Google Maps ou Apple Plans, musique en streaming, lecture audio des messages reçus, etc.) : voilà l’objectif des fonctionnalités dites de « mirroring » Apple CarPlay et Android Auto présentes sur de nombreux systèmes d’info-divertissement d’aujourd’hui (parfois en option).

La connexion elle-même se fait classiquement avec un câble branché à une prise USB (ils doivent tous deux être conçus pour transmettre les données), voire sans fil au moyen du Wi-Fi et du Bluetooth, une solution qui commence à se développer dans les gammes des constructeurs (par exemple Audi ou BMW, alors que Ford, Fiat ou Renault y viennent).

L’avis Caradisiac - Un excellent compromis pour bénéficier des fonctions de base qu’un smartphone apporte, dans un format adapté à l’usage au volant. Le mirroring peut ainsi se substituer à l’achat d’une coûteuse option navigation GPS.

Connexion avec l'antenne du véhicule : amplifier le signal

Chez certains constructeurs, notamment dans le groupe Volkswagen (même sur de petits modèles comme la Polo), un relais de l’antenne du véhicule est parfois ajouté à l’emplacement de la charge sans fil. Plus puissante que celle intégrée dans le smartphone, l’antenne de toit permet de lui faire bénéficier automatiquement d’un meilleur signal lorsqu’il est rangé dans cet emplacement. De quoi renforcer sa connectivité et réduire les interruptions de conversation sur la route, si agaçantes…

L’avis Caradisiac - Un petit plus, notamment pour les automobilistes évoluant dans des zones de faible couverture du réseau.

Amazon Echo Auto : ajouter des commandes vocales

Même un vieil autoradio peut bénéficier d’un système d’assistant personnel ultra-moderne ! C’est ce que propose le boîtier Amazon Echo Auto (35 €), qui utilise la connexion de données d’un smartphone et un système de micros sophistiqué pour être prêt à accéder à toute demande vocale, comme sur un haut-parleur connecté avec assistant dans son salon. Ainsi est-il possible de lui demander de jouer la dernière musique téléchargée ou de lancer la navigation vers la maison. L’affichage de l’application sur l’écran du smartphone est spécifique avec un nouveau mode auto, évitant toute distraction inutile.

Pour les véhicules plus modernes qui sont équipés de Android Auto ou Apple CarPlay, ils bénéficient naturellement des assistants natifs de ces systèmes, Google Assistant et Apple Siri.

L’avis Caradisiac - Un gadget pour ceux qui ne sont pas familiers des commandes vocales, mais une aide précieuse pour les plus aguerris à cette interface.

Bilan

Qu’il s’agisse d’un modèle de voiture dernier cri ou plus ancien, les possibilités de connexion sont nombreuses. Chacun trouvera ses habitudes au fur et à mesure de l’usage, entre les possibilités du système de bord et les atouts des applis de son smartphone. Mais au final, le plus important est de bien faire la part des choses entre les fonctionnalités représentant une distraction au volant et celles qui sont bien utiles, voire agréables, à l’usage.