Honda lancera trois nouveaux modèles en 2023, dont un HR-V électrique

Festival de nouveautés chez Honda. Lors d'une conférence en ligne, la marque a détaillé son planning de lancements en Europe pour 2022 et 2023. Le gros morceau de cette année, c'est l'arrivée de la onzième génération de Civic (à l'automne), avec une motorisation hybride. Avec ce modèle, Honda aura sur le Vieux Continent une gamme entièrement électrifiée.

Pour 2023, trois SUV sont au programme. Il y aura la nouvelle génération du CR-V. Nouveauté : le client aura le choix entre l'hybride simple et l'hybride rechargeable. Ce sera d'ailleurs le premier véhicule plug-in de Honda en Europe.

La marque lancera aussi l'année prochaine un autre baroudeur, inédit celui-là, avec moteur hybride simple. Ce véhicule devrait se placer dans la gamme entre le nouveau HR-V et le prochain CR-V. La marque a laissé entendre qu'il aura un caractère sportif. On devrait le découvrir début avril.

Enfin, il y aura en 2023 le "e:Ny1". Derrière ce nom un peu barbare se cache une déclinaison 100 % électrique du dernier HR-V. Ce sera ainsi le deuxième véhicule électrique proposé par Honda chez nous, après la citadine e.

Le modèle a été annoncé avec un concept-car. On reconnaît donc la silhouette du HR-V. Les différences esthétiques se trouvent au niveau de la calandre, quasiment pleine, et des boucliers. La marque n'a pas donné d'infos sur la technique. On espère que le constructeur va proposer un rapport prix/autonomie nettement plus intéressant que celui de la e !

Cerise sur le gâteau : la prochaine Civic Type-R sera bien proposée en Europe, avec un bloc 100 % thermique.