Honda NSX Type S : un adieu de 600 ch

Honda profite de la "Monterey Week" en Californie pour dévoiler ce qui fait figure de signal d'adieu pour la Honda NSX, qui prendra sa retraite dans les prochains mois. La NSX Type S n'est pas une nouveauté, elle suit ce qui avait été fait sur la première génération du coupé. La principale évolution est l'augmentation de pression de suralimentation. Cela a permis à Honda de faire grimper la puissance à 600 ch, et le couple à 667 Nm. Le V6 hérite par ailleurs de nouveaux injecteurs et d'un plus gros échangeur, tandis que la partie électrique gagne une batterie légèrement plus grande.

Pour aller avec cette hausse de puissance, la NSX Type S hérite d'un kit carrosserie spécifique avec des pièces en carbone (lame avant, spoiler arrière, diffuseur, pavillon et bas de caisse). Les jantes spécifiques à cinq branches sont chaussées de pneumatiques P Zero.

Comme sur la première génération de NSX, cette Type S passe par une petite cure d'amaigrissement avec un pack "Lightweight" qui permet d'accéder aux freins, couvre moteur et inserts d'habitacle en carbone. Le gain serait de 26 kg selon Honda.

Honda ne produira que 350 exemplaires de la NSX, mais 300 sont d'ores et déjà réservés pour le marché américain. Autant dire que l'on aura peu de chances de croiser l'auto en Europe.