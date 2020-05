Honda rallonge de 10 ans votre garantie moteur

Voilà une sacrée offre mise en avant par Honda pour le réseau français. Le constructeur japonais propose à ses clients la garantie moteur 10 ans, à une condition principale : que l'entretien ait été effectué dans le réseau en temps et en heure. Cette offre intervient juste après la garantie 5 ans sur les 2 roues de la marque.

"La Garantie Moteur jusqu’à 10 ans sera désormais attribuée automatiquement et gratuitement à tout véhicule de moins de 10 ans, immatriculé en France, Andorre ou Monaco et dont les opérations d’entretien auront été réalisées selon les préconisations constructeur, dans le réseau officiel de concessionnaires Honda. Cette garantie s'active automatiquement après les garanties contractuelles constructeur ou extension standard et est cessible sans frais en cas de revente".

Vous l'aurez noté, les 10 prolongent en fait la durée initiale de garantie ! Evidemment, il y a des contraintes :

- Tous les modèles de la gamme automobile Honda

- Agés de moins de 10 ans

- Neufs ou d'occasions, immatriculés en France, Andorre ou Monaco (2)

- Pas de limite de kilométrage

- Entretenus par un professionnel (réseau Honda France ou hors réseau) selon les préconisations constructeur ou les indications de l'ordinateur de bord.

De plus, lorsqu'on lit le détail, le moteur est effectivement garanti dans son ensemble : "toutes les pièces internes du moteur et de la culasse en contact avec le lubrifiant telles que : bloc cylindres, carter moteur complet (choc ou endommagement externe exclus), vilebrequin, bielles et coussinets, couvre-culasse, culasse et joint de culasse, arbre à cames, poussoirs et soupapes, axes de piston, pistons et segments, pompe à huile, système de distribution (pignons, tendeur et chaîne), bagues d’étanchéité moteur, les capteurs, sondes". Notez par ailleurs que les moteurs électriques sont également concernés par cette garantie, qui n'a pas de limite de kilométrage ! Attention, toutefois, les professionnels tels que les taxis, ambulanciers et loueurs ne sont pas éligibles...