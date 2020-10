Honda va arrêter la Formule 1

Mini coup de théâtre dans le monde de la Formule 1 : Honda, motoriste pour les équipes RedBull Racing et Alpha Tauri, annonce son retrait de la discipline à partir de la fin de la saison 2021. Et les rumeurs vont déjà bon train sur ce qui pourra se retrouver sous le capot des monoplaces RBR et Alpha Tauri. Pour le premier, le patron Christian Horner a déjà affirmé que le retrait d'Honda ne remettait pas en cause la présence de l'écurie en F1.

"Le changement de stratégie au sein de l’industrie automobile a poussé Honda à prendre la décision de redéployer leurs ressources et nous comprenons et respectons les raisons à cela. Leur décision présente d’évidents défis pour nous en tant qu’équipe, mais nous avons déjà vécu cela et avec notre force, nous sommes préparés pour répondre de manière efficace", a commenté l'intéressé.

Désormais, les yeux sont tournés vers Renault F1 Team, qui équipait auparavant les monoplaces au taureau rouge avant qu'elles ne passent, en 2019 seulement, sur des blocs Honda. L'aventure japonaise n'aura donc pas duré bien longtemps.