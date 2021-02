Hong Guang Mini : la voiture électrique moins chère qu'un vélo électrique

Qu'avez-vous pour 3700 € aujourd'hui ? En automobile, pas grand-chose, si ce n'est une occasion assez ancienne et kilométrée. Vous pouvez cependant vous payer un vélo électrique correct pour vos trajets quotidiens en ville et en zone péri-urbaine. Les Chinois, eux, peuvent carrément s'acheter une voiture électrique.

Depuis quelques mois, la Hong Guang Mini fait parler d'elle. L'auto n'est commercialisée que depuis l'été dernier en Chine, mais tenez-vous bien : il s'est en vendu 112 000 exemplaires sur le second semestre 2020 ! Et la performance continue, puisque sur le seul mois de janvier, 25 778 Hong Guang Mini ont été vendues, contre 13 843 Tesla Model 3, l'électrique qui avait le vent en poupe, notamment depuis l'annonce de la version chinoise moins chère.

Pourquoi un tel engouement ? D'abord parce que la Mini peut embarquer "jusqu'à" quatre personnes, et peut même disposer de la climatisation (en option, à 400 € toutefois). L'autonomie est annoncée à 170 km et la vitesse maximale à 100 km/h. A titre de comparaison, en France, la Citroën Ami est vendue près de 7000 €, ne dépasse pas les 45 km/h et les 70 km d'autonomie.

En Chine, dans certaines grandes villes, il est devenu quasiment impossible d'immatriculer une voiture thermique neuve, puisque ce sont les municipalités qui délivrent les titres d'immatriculations et les plaques. Le pays fait tout pour encourager l'achat d'électriques, si bien qu'il y a désormais des enchères avec des mois d'attente pour pouvoir acquérir une voiture thermique neuve. Du coup, la clientèle urbaine se tourne vers ce genre d'engin clairement poussé par l'Etat chinois.

Il faut par ailleurs préciser que cette Mini résulte en fait d'une collaboration entre General Motors et SAIC dans le cadre de leur co-entreprise chinoise.