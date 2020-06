Hydrogène : enfin une action commune de l'Europe ?

Actuellement, nul ne sait réellement où va l'hydrogène dans le monde des transports, et en particulier dans l'automobile. Si l'Allemagne vient d'annoncer une enveloppe de 9 milliards d'euros pour cette énergie, il n'empêche que le futur n'est pas clair pour ce carburant. L'Europe a en effet plutôt mis l'accent sur la voiture électrique à batteries, mais pour certains pays, il faut une feuille de route claire et cadrée pour l'hydrogène.

L'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et la France, notamment, ont envoyé un document à la Commission européenne pour "étendre leur coopération" dans l'hydrogène et avoir un cadre légal, des objectifs, propositions législatives et une vraie vision de développement au delà de 2030.

Rappelons que l'hydrogène a été utilisé jusqu'ici de deux manières : comme carburant, directement brûlé dans un moteur (solution technique la moins courante), et comme vecteur d'énergie dans une pile à combustible, sur un véhicule électrique.

La pile à combustible pourrait surtout être utilisée dans les camions, où son rendement est plus adapté. Son avenir dans l'automobile particulière est pour l'instant soumis aux choix des constructeurs, et ils sont aujourd'hui clairs : tout miser sur les batteries.