Hyundai : de grosses ambitions pour l'électrique en 2020

Hyundai est un des rares constructeurs à proposer de nombreuses options en matière de motorisation : hybride, hybride rechargeable, électrique, hydrogène, les clients ont le choix. "Nous sommes face à une année 2020 qui s’annonce comme inédite, pour la première fois la moyenne de CO2 pourrait être un sujet plus important que celui des volumes", commente Lionel French Keogh, le patron de Hyundai France.

En effet, c'est un discours pour le moins inédit pour une marque à fort potentiel de croissance : mettre l'accent sur le CO2 dans le mix des ventes plutôt que sur les volumes bruts. En clair, la maison mère attend de ses concessions qu'elles mettent le paquet pour vendre le plus grand nombre de véhicules électrifiés.

En 2019, 15 % des ventes de Hyundai en France ont été des modèles électrifiés (hybrides, électriques...). Pour 2020, Hyundai vise un objectif encore plus ambitieux : 15 % des ventes en 100 % électrique ! Il faut dire que Hyundai compte beaucoup sur le B2B (business to business), puisque c'est là que le mix de véhicules hybrides ou électriques est le plus fort.