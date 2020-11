Hyundai et Kia rejoignent le réseau de recharge IONITY, tarifs préférentiels à la clé

Ce matin, dans la boîte mail des journalistes de Caradisiac, deux communiqués de presse à 30 minutes d'intervalle. L'un de Kia, l'autre de Hyundai, pour nous annoncer au final une seule et même information : le groupe Hyundai/Kia rejoint officiellement le consortium IONITY, le plus important réseau de recharge rapide européen (hors celui de Tesla et ses surpercharger). Cela officialise un projet évoqué depuis déjà plus d'un an par le groupe sud-coréen, en septembre 2019. Mais il fallait que les autorités donnent leur feu vert, après examen du dossier. C'est chose faite, et validé donc.

Michael Hajesch, Pdg de Ionity déclare ainsi : "Je suis ravi que IONITY accueille un nouveau partenaire tel que Hyundai Motor Group, solide et engagé en faveur de la mobilité électrique. Cette nouvelle participation souligne l’importance et le potentiel économique de IONITY, en tant qu’opérateur du premier réseau de recharge haute puissance en Europe".

Hyundai et Kia entrent dans le réseau IONITY, au côté de BMW, Mercedes, Ford et VW. De quoi accélérer le développement du réseau et bénéficier de tarifs préférentiels

De son côté le chef de produit division pour Hyundai Motor Group, Thomas, Schemera, commente : "Chez Hyundai Motor Group, l'expérience produit et le service client sont étroitement liés au confort,à la facilité et aux avantages réels. En investissant dans IONITY, nous faisons désormais partie d’un des réseaux d'infrastructure de recharge les plus complets d'Europe. Le soutien que nous apportons à nos clients ne s'arrête pas au moment de la vente. Nous nous engageons à fournir des solutions globales pour faciliter plus que jamais le passage à l'écomobilité".

En entrant dans la co-entreprise IONITY, Hyundai et Kia s'affirment comme des marques souhaitant en effet favoriser l'électromobilité et les trajets longue distance, en encourageant et participant au développement de ce réseau de recharge, essentiellement présent sur autoroute. Ils rejoignent, ce faisant, et pour rappel, un groupe qui comprend déjà dans son actionnariat BMW group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company et le groupe Volkswagen.

Des tarifs préférentiels pour les propriétaires de Hyundai et Kia

Chez Hyundai, ce sont donc les Kona Electric et Ioniq Electric qui pourront bénéficier de ce partenariat, et chez Kia les modèles e-Niro et e-Soul. Et certainement bien d'autres dans un avenir proche, vu le développement rapide du marché de l'électrique. Mais de quels bénéfices parle-t-on ? Essentiellement de tarifs préférentiels de recharge, comme c'est déjà le cas pour les autres marques partenaires. En effet, souvenez-vous, en janvier dernier, IONITY annonçait une augmentation substantielle de ses tarifs, à 0,79 € le kWh. Mais dans le même temps, précisait aussi que les marques partenaires bénéficieraient de tarifs préférentiels. Ainsi, c'est 8,40 € pour un plein, quelle que soit la puissance rechargée, chez Volkswagen. Chez Mercedes, c'est finalement 0,29 € le kWh, chez Porsche 0,33 €, chez BMW 0,30 €, et chez Audi 0,33 € avec un abonnement à 17,35 € par mois, par exemple.

Les tarifs pour les modèles Hyundai et Kia devraient donc tourner fort logiquement autour de 30 centimes le kWh, mais c'est au cours du premier trimestre 2021 que la marque communiquera sur les tarifs définitifs.

Cela dit, on attend toujours la mise à jour des capacités de recharge des modèles du groupe, qui plafonnent aujourd'hui à 77 kW, ce qui ne permet pas de profiter pleinement de la puissance des bornes IONITY, dont certaines peuvent monter à 350 kW.